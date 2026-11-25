Con el objetivo de crear una vitrina gratuita para más de 60 emprendedores y resaltar el legado dulcero de su familia, Humberto González, presidente del comité organizador, impulsa la tercera edición del Festival del Manjar Blanco de Antón, que será del 3 al 6 de diciembre en la finca Niña Obdulia, en Guabas Arriba.

“Buscamos algo gastronómico que representara el distrito y darles otra fecha a los artesanos y a los antoneros que puedan ellos exponer ante el público todo lo que ellos hacen”, dijo González sobre la iniciativa que cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura.

El evento, cuya entrada general costará un dólar y dispondrá de buses gratuitos desde el parque central, fue reprogramado de noviembre a diciembre tras el reciente terremoto en el país, un cambio que podría favorecer la asistencia por la disminución de las lluvias. “Siempre es importante hacer las cosas para que la persona tenga la oportunidad, ahora que viene diciembre, pues llevar a su casa cualquier venta que tengan y eso es importante que el pueblo apoye al desarrollo y a la exposición de lo que tienen los artesanos”, destacó.

La programación incluirá presentaciones folclóricas, juegos infantiles, concursos como toque y canto del tambor, toque de almirez, indumentaria y la competencia por el mejor manjar blanco.

Sobre este último certamen, González subrayó el valor de preservar las técnicas tradicionales con leche fresca y leña frente a los productos industriales: “Siempre hay un mercado que lo consume, que sabe y conoce también, porque sabe que no todos los dulces saben igual, a uno le gusta lo que más le recuerde a la receta de la abuela”.

Además del manjar tradicional y dulces variados como bocadillos de nance y guayaba, la celebración contará con la participación de las soberanas del certamen, encabezadas por Madison Morán, reina del festival y Mia Mia Guadalupe Jaén Moran como reina infantil 2026.