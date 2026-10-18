Andrés Cepeda y Maluma presentan “Tengo Ganas 2.0”, uno de los clásicos del repertorio de Cepeda, que por primera vez llega al terreno de la bachata en una colaboración que une a dos generaciones y dos caminos distintos de la música colombiana.

La historia de esta canción comenzó el 3 de mayo de 2025, durante el concierto Bogotá en el Mapa, realizado en el Estadio El Campín. Esa noche, Maluma invitó a Andrés Cepeda a compartir el escenario y juntos interpretaron “Tengo Ganas”.

El encuentro dejó abierta la posibilidad de hacer algo más y, meses después, aquella conversación se convirtió en una colaboración: la misma canción, pero llevada a un territorio musical inesperado.

Así nace “Tengo Ganas 2.0 Versión Bachata”. Publicada originalmente en el álbum El Carpintero en 2001, “Tengo Ganas” se ha convertido en una canción emblemática del repertorio de Andrés Cepeda y en un clásico que ha acompañado a varias generaciones.

Desde su lanzamiento, se ha mantenido como uno de los temas infaltables en sus conciertos y en la programación de la radio pop latinoamericana.

A lo largo de su carrera, Andrés ha llevado “Tengo Ganas” a diferentes formatos y escenarios, desde versiones acústicas y sinfónicas hasta interpretaciones de guitarra y voz y arreglos de banda completa.

Ahora, 25 años después de su lanzamiento, la canción encuentra una nueva vida en la bachata de la mano de Maluma. La amistad entre Andrés Cepeda y Maluma se remonta a 2014, cuando coincidieron como coaches en La Voz.

Desde entonces han mantenido una relación cercana y una conversación musical que, años después, encontró en “Tengo Ganas” el punto de encuentro para hacer realidad esta colaboración.

El video de “Tengo Ganas 2.0” versión Bachata”, grabado en Medellín bajo la dirección de Padox, Luis Velásquez y Manuel Lennis, presenta una narrativa centrada en el amor perdurable, a través de una pareja con 25 años de vida compartida.

La canción se convierte en el hilo conductor de su historia: lo que comenzó como una emoción juvenil se transforma en un homenaje a la complicidad, la memoria y la decisión de seguir caminando juntos.

En el videoclip aparecen Andrés Cepeda y Maluma junto a Elisa y Susana, sus respectivas esposas, dando un sentido personal a una de las ideas centrales de la canción: hay canciones que se escogen para toda la vida y amores que también.