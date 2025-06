Andrés Cepeda anuncia conciertos íntimos en EEUU en octubre y noviembre 2025

El cantautor Andrés Cepeda, anunció una serie de presentaciones en Estados Unidos a partir del próximo 28 de octubre, con una serie de conciertos íntimos en las principales ciudades del país, incluyendo Nueva York, Chicago, Miami y Boston.

Tras cerrar con un espectáculo memorable en el Estadio El Campín de Bogotá y conquistar ciudades en Colombia, Canadá y España, Andrés Cepeda confirma el regreso de su show “Nuestra Vida en Canciones” a Estados Unidos.

Con un concepto escénico que fusiona la elegancia de la música en vivo con el relato íntimo de su trayectoria, Cepeda trasladará al público norteamericano la experiencia envolvente que definió esta gira: una obra musical construida sobre décadas de composición, colaboraciones, evolución artística y entrega absoluta.

La gira 2025 recorrerá ciudades clave como Chicago, Orlando, Miami, Washington D.C. y Nueva York, en recintos cuidadosamente seleccionados para potenciar la conexión cercana entre el artista y su audiencia.

Esta nueva etapa reafirma la capacidad de Cepeda de moverse con solvencia entre formatos, géneros y generaciones. Su espectáculo es una celebración de la música como lenguaje universal. No es un repaso de grandes éxitos, es una experiencia narrativa donde cada tema tiene un propósito y cada arreglo es una decisión artística.

La gira acompaña el lanzamiento de Bogotá, el más reciente álbum de estudio del cantautor, y prepara el terreno para la llegada de su Bogotá Versión Deluxe. Esta próxima entrega expandirá el universo sonoro del proyecto con arreglos que profundizan el vínculo entre la ciudad que lo vio crecer y la voz que ha marcado momentos esenciales del cancionero latinoamericano contemporáneo.

Nuestra Vida en Canciones US Tour 2025 con fechas confirmadas: (Octubre) 10/28 – Chicago, IL – The Riviera Theatre; 10/29 – Orlando, FL – Steinmetz Hall at the Dr. Phillips Center; (Noviembre) 11/1 – Tampa, FL – Ferguson Hall; 11/2 – Miami, FL – James L. Knight Center; 11/3 – Atlanta, GA – Variety Playhouse; 11/5 – Washington, D.C. – The Lincoln Theatre; 11/6 – New York, NY – The Beacon Theatre; 11/7 – Elizabeth, NJ – The Ritz; y 11/8 – Lynn, MA (Boston) – Lynn Auditorium