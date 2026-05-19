Almodóvar y su “Amarga Navidad” entran en escena en Cannes

¿A la séptima va la vencida? Con “Amarga Navidad”, el español Pedro Almodóvar aspira de nuevo a la Palma de Oro en Cannes, esta vez con una historia sobre un cineasta atrapado en una crisis creativa.

La nueva película del cineasta manchego, ya estrenada en España, cuenta la historia de Raúl Durán, un famoso director que se quedó sin ideas. Sus preocupaciones terminan cuando empieza a escribir una pieza inspirada en las vicisitudes de una persona muy cercana.

El autor de “Todo sobre mi madre” o “Volver” es un asiduo del festival, donde ya compitió en seis ocasiones. Y aunque ha recibido numerosas recompensas, como a la mejor dirección o al mejor guión, nunca se ha llevado el máximo galardón.

En esta edición, compite con otros habituales de la muestra, como el japonés Hirokazu Kore-eda o el rumano Cristian Mungiu, ambos con sendas Palmas de Oro.

El director español, conocido por sus filmes de imagen cuidada y llenos de color, es un defensor de la fuerza de sus intérpretes en la historia.

“Entre todas las opciones narrativas que se te ofrece en una película a través de la imagen, yo siempre elijo al actor”, afirmó en abril quien ha trabajado con Carmen Maura, Penélope Cruz, Antonio Banderas, Victoria Abril, Javier Bardem o más recientemente con Tilda Swinton y Julianne Moore.

“El actor es el que porta el mensaje. Son los ojos de los actores los que ves, el rostro de los actores, los cuerpos de los actores”, dijo.

En “Amarga Navidad”, el argentino Leonardo Sbaraglia encarna al alter ego de Almodóvar.

“Lo siento siempre como si fuera un Dalí, un Picasso que está tejiendo, pintando, construyendo colores, construyendo mundos”, dijo Sbaraglia de Almodóvar en entrevista con AFP.

Completan el reparto Bárbara Lennie, Victoria Luengo y Aitana Sánchez Gijón.

- Superproducción de Corea del Sur -

Más de la mitad de las 22 películas que aspiran a la Palma de Oro ya fueron proyectadas en Cannes. Aunque varias han recibido elogios de la crítica, ninguna ha logrado todavía despertar un entusiasmo unánime.

Entre las mejor recibidas figura “Fatherland”, del director polaco Paweł Pawlikowski, centrada en el regreso del escritor Thomas Mann a Alemania en 1949, en un país marcado por la desnazificación y dividido entre dos bloques ideológicos.

También destacó la española “El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem, que deslumbró en su papel de cineasta atormentado que busca reconectar con su hija actriz proponiéndole un papel en su nuevo largometraje.

Según la influyente revista Variety, “la película recuerda por momentos a la relación central de ‘Valor sentimental’, aunque aquí el rodaje cinematográfico ocupa un lugar mucho más lúdico y protagónico”.

Pero la cinta que sin duda sacudió al festival fue la superproducción surcoreana “Hope”, estrenada el domingo.

Considerada la película más cara de la historia de Corea del Sur, el filme despliega durante 2 horas y 40 minutos una vertiginosa persecución entre humanos y misteriosas criaturas, encadenando escenas de acción espectaculares.

La competición todavía reserva varios de los títulos más esperados de esta edición, entre ellos la tercera película española en liza.

Se trata de “La bola negra”, del dúo formado por los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, con Penélope Cruz en un papel “breve pero inolvidable”, en palabras del delegado general de la muestra, Thierry Frémaux.