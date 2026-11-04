Alicastro lanza “Levántate”, una cumbia que celebra la resiliencia de los colombianos

El cantautor y productor colombiano Alicastro, une su talento al del reconocido músico y gaitero Tato Marenco, tres veces nominado al Latin Grammy , para presentar “Levántate”, un nuevo sencillo que celebra la identidad colombiana, la resiliencia y el poder de la música para unir a las personas.

Con una contagiosa fusión de cumbia, gaita, acordeón y percusión tradicional, la canción invita a superar las adversidades con optimismo, resiliencia y esperanza.

“Levántate” nace como un homenaje a la fortaleza del pueblo colombiano y a su capacidad de encontrar optimismo incluso en los momentos más difíciles.

A través de una letra que resalta el amor por la familia, las raíces y la solidaridad, el tema transmite un mensaje universal de superación y unión, acompañado por los ritmos tradicionales que caracterizan la música colombiana.

“Mi país acaba de pasar momentos muy difíciles y eso me inspiró a escribir esta canción por que incluso en medio de las adversidades siempre hay esperanza, música, amor por nuestra tierra, y por las personas que queremos. ‘Levántate’ es una invitación a mantenernos unidos, a sonreír incluso después de una tragedia y, como decimos en Colombia, a siempre echar pa’ lante”, dijo Alicastro.

El sencillo fue compuesto y producido por Alicastro, Tato Marenco y Camilo Velandia, reconocido guitarrista de Gloria Estefan, quien también aporta su talento en las guitarras.

La mezcla y masterización estuvieron a cargo del productor e ingeniero de sonido Javier Garza. El resultado es una propuesta que combina la riqueza del folclor colombiano con una producción actual, llevando los sonidos tradicionales a nuevas audiencias.

Alicastro es un cantautor, productor y multiinstrumentista colombiano nacido en Sevilla (Valle del Cauca), criado en Cali y radicado en Miami desde hace más de dos décadas. Con su primer álbum, Todo Vale (Sony Music, 2006), recorrió escenarios de Rusia, España, México y Centroamérica, donde «Uno Nunca Sabe» se convirtió en un éxito radial.

Luego lanzó Sé, un álbum en el que abrió las puertas de la composición a amigos y veteranos de la industria como Desmond Child, George Noriega y Yasmil Marrufo, coproducido junto a Noriega y Pablo De La Loza entre Miami, Colombia y España.

En 2020 regresó con «Respira», un mensaje de esperanza en plena pandemia, seguido de Desde Casa Vol. 1, “Chocolate” (2022) y “Lo Siento” (2023). En abril de 2026 celebró los 20 años de Todo Vale con un concierto en el icónico Hoy Como Ayer de la Calle Ocho y estrenó “Mi Lugar”, grabada con Brendan Buckley (Shakira), Camilo Velandia (Gloria Estefan), Richard Bravo (Juanes) y Edgar “El Peke” Gutiérrez (Fonseca).

“Levántate”, distribuido por Altafonte / The Orchard, está disponible en Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Deezer y las principales plataformas digitales.