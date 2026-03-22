Alejandra Guzmán anuncia gira 2026 con presentaciones en las principales Arenas de México

Alejandra Guzmán alista su regreso a los escenarios con “Los que nos quedamos Tour 2026”, una gira con la que recorrerá las principales arenas del país y reafirmará su presencia como una de las figuras del rock en español.

El recorrido incluye presentaciones en la Arena Guadalajara, Arena CDMX y Arena Monterrey, donde la intérprete ofrecerá un espectáculo que reúne sus grandes éxitos y su característica energía sobre el escenario.

La gira llegará a las principales arenas del país

Como parte de este tour, la cantante se presentará el 30 de octubre en la Arena Guadalajara, fecha que sustituye al concierto originalmente programado para el 13 de marzo, por lo que los boletos previamente adquiridos serán válidos.

Posteriormente, continuará con una fecha el 27 de noviembre en la Arena CDMX y cerrará el 12 de diciembre en la Arena Monterrey, consolidando una serie de conciertos en algunos de los recintos más importantes del país.

Un recorrido por sus éxitos

Con más de tres décadas de trayectoria, la artista se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música en español, con un repertorio que incluye temas como “Hacer el amor con otro”, “Eternamente Bella”, “Mala Hierba” y “Volverte a Amar”.

A lo largo de su carrera, vendió más de 30 millones de discos y reconocida con diversos premios en la industria musical, además de múltiples certificaciones por altas ventas.

El “Los que nos quedamos Tour 2026” promete reunir sus mayores éxitos en un espectáculo que resalta su estilo, presencia escénica y conexión con el público.