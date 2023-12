Álbum “Ta Malo”, de Silvestre Dangond, alcanza 50 millones de streams en dos meses.

La estrella colombiana del vallenato Silvestre Dangond, cierra el 2023 con 50 millones de streams de su álbum “Ta Malo”, lo que confirma el gran momento del trabajo discográfico a menos de dos meses de haber salido a la luz.

Las descargas de las canciones de “Ta Malo” en Spotify superan los 22 millones y en Vevo los 25 millones. Contando todas sus plataformas, “Ta Malo” llega a la mágica cifra de 50 millones se streams, para una placa que fue creada con el alma, según el propio artista.

Con 15 temas, “Ta Malo”, el álbum número 15 en la carrera de Silvestre Dangond de más de 20 años, es una inspiración del mismo Silvestre junto a otros compositores.

Todos crearon historias que conectan lo más íntimo de las relaciones humanas. La producción estuvo a cargo de Carlos Huertas Jr., Beto Urieles, Roland Valbuena y Silvestre Dangond. Mezcla: Carlos Huertas Jr., Álvaro Araújo y Sergio Andrés Cárdenas. Masterización y Dolby Atmos: Carlos Freitas, Classic Master EE. UU. Estudios de grabación: Cucayo récords, Handshake Music.

Junto a la grabación completa, sorprendió con dos canciones “El Vallenato de Silvestre” y “Bacano”, dos temas que de inmediato se convirtieron en himnos.

“Bacano” por ejemplo, está cerca de los ocho millones de streams. Fue por dos semanas consecutivas, #1 en los listados general de la radio Nacional en Audiencia, Colombia. Y se mantiene a hoy de #1 en el listado Tropical - Audiencia.

Además, en concierto, “Bacano” es uno de los momentos cumbre de cada show ante la salida de su hijo menor José Silvestre, quien se apodera del escenario e interpreta junto a su papá la canción con la mejor energía.

Luego de su contundente regreso a los escenarios desde Valledupar, Colombia, la ruta de Silvestre Dangond por su país ha estado imparable. Barranquilla, Montería, Tunja y Riohacha, han enmarcado el comienzo y el cierre de año.

Ante una multitud enérgica y emocionada, Silvestre Dangond ha desplegado su talento característico, interpretando el repertorio completo de “Ta Malo” y cada espectáculo se ha convertido en único, con temas como “Coño qué pasó”, “La Vallenata”, “Tu libro favorito” y el exitoso “Bacano”, que han llevado a los seguidores del ícono vallenato a experimentar momentos de euforia y conexión emocional con la música de su ídolo.

La gira “Ta Malo” por Colombia continua con fechas en Cartagena, el 31 de diciembre en Playa Las Américas; en Santa Marta el 6 de enero de 2024 en el Estadio de Beisbol; Necoclí Antioquia el 7 de enero en el Estadio de Beisbol; Sincelejo el 20 de enero en el Estadio de Fútbol y Barranquilla el 10 de febrero en el Estadio Romelio Martínez.

Pronto se lanzará el “Ta Malo Tour” por Colombia para 2024, mientras tanto las fechas de este tour por Estados Unidos comienzan el próximo 12 de abril en Orlando - Amway Center, luego en el mes de mayo: el 9 en Salt Lake City – Eccles Theatre, el 10 en Seattle – Moore Theatre, el 12 en Los Ángeles – The Novo, el 16 en Houston Smart Financial Centre, el 17 en el Texas Trust Cu Theatre At Grand Praire, el 19 en Denver – Paramount Theatre, el 23 en Charlotte- Ovens Auditorium, el 24 en Washington DC. – Capital One Hall.

También en mayo el 25 en el Mashantucket - Foxwoods Resort Casino Premier Theater, el 26 en Atlanta - Cob Energy Center, el 30 en Chicago - Rosemont Theatre y el 31 en Nueva York - Radio City Music Hall. Para junio el 1 en Atlantic City - Hard Rock Live At Etess Arena, el 2 en Boston - Lynn Auditorium y el 9 en San Juan, Puerto Rico - Coca Cola Music Hall.