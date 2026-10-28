Al inicio de su visita al Caribe, Carlos III reconoce los "sufrimientos del pasado"

El rey Carlos III inició el martes en Bahamas una gira por el Caribe, donde reconoció "los grandes sufrimientos del pasado", ante los llamados a presentar disculpas oficiales y a conceder reparaciones por la esclavitud durante el período colonial británico.

Durante esta visita de nueve días a tres países, el monarca de 77 años, actualmente en tratamiento por un cáncer cuya naturaleza no se ha revelado, abordará también el tema de las amenazas climáticas que se ciernen sobre estas islas.

Tras Bahamas, Carlos III viajará a Guyana, en la costa norte de Sudamérica, antes de reunirse con su esposa, la reina Camila, para la última escala en Antigua y Barbuda. Allí asistirá a la reunión bienal de los jefes de gobierno de los 56 países de la Commonwealth, que se celebrará del 1 al 4 de noviembre.

La Commonwealth es una asociación voluntaria de 56 países independientes, en su mayoría antiguos territorios del imperio británico, que mantienen vínculos históricos con el Reino Unido.

"Sabemos que una parte de lo que hoy ofrece de mejor la cultura bahameña, lo que tiene de más alegre, de más esperanzador, de más luminoso, nació de la oscuridad", declaró Carlos III en un discurso el martes en Bahamas.

"Es justo que reconozcamos los grandes sufrimientos e injusticias del pasado en estas islas y más allá, aunque al mismo tiempo celebremos los logros actuales y creemos nuevas oportunidades para el futuro", añadió durante un encuentro con jóvenes.

Explicó que los dirigentes de los países de la Commonwealth "afectados" debatirán sobre esto en Antigua y Barbuda. El soberano ya había calificado la esclavitud como los "días más oscuros" de la historia británica.

Varias antiguas colonias reclaman que el rey repare los daños causados por la colonización y la trata de esclavos, de la que Reino Unido se benefició durante siglos.

El reclamo de reparaciones estará en el orden del día de la reunión en Antigua y Barbuda, según Shirley Ayorkor Botchwey, secretaria general de la Commonwealth.

Cuando Carlos III llegaba el martes al lugar de su discurso en Nassau, unos manifestantes enarbolaron pancartas en las que se leía "Paguen lo que nos deben".

- Cuestiones coloniales -

A principios de septiembre, el gobierno de Jamaica presentó una petición al rey para "hacer avanzar la campaña en favor de las reparaciones para los antepasados africanos que sufrieron cientos de años de esclavitud".

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, que prevé reunirse con Carlos III, declaró a ITV News que reconocer los "días oscuros" de la colonización es tan solo un "primer paso".

"Pasar a las disculpas constituye la siguiente etapa", afirmó, y exigió que el antiguo Imperio británico rinda cuentas por haber "explotado la región", "destruido vidas" y "creado el subdesarrollo".

Aunque se han expresado muestras de pesar por el papel central desempeñado por el Reino Unido en la esclavitud, ningún monarca británico ha presentado hasta ahora disculpas oficiales. Además, Londres siempre ha rechazado la idea de una compensación económica.

En 2022, una gira por el Caribe del príncipe heredero Guillermo y de su esposa, Catalina, terminó en un fiasco, con manifestaciones contra la monarquía y llamamientos al pago de reparaciones.

Por otra parte, el Palacio de Buckingham subrayó que la visita real será una ocasión para que los países del Caribe aborden urgencias como el cambio climático.

El martes en Nassau, Carlos III destacó los desafíos a los que se enfrentan las islas de baja altitud.

"Probablemente no haya mejor lugar que Bahamas, un Estado insular donde el 90% de las tierras se encuentran a menos de dos metros sobre el nivel del mar, para comprender la realidad del cambio climático que amenaza a tantas comunidades en toda la Commonwealth", dijo.

"Nuestro mundo clama por sanación" de los estragos del cambio climático, enfatizó.

Conocido defensor de las causas medioambientales, el rey se reunirá durante su visita caribeña con organizaciones que trabajan en este ámbito, entre ellas un proyecto de restauración de corales en Antigua y Barbuda y varias iniciativas de protección de la selva tropical en Guyana.

También participará en actos culturales y asistirá a las celebraciones de la independencia de Antigua y Barbuda.