La Alcaldía de Panamá anunció una serie de eventos para disfrutar en familia en una nueva jornada del “Casco Peatonal Navideño”, este domingo 29 de noviembre

La agenda iniciará con la Media Maratón Desafía tus límites Vol.2, que partirá de la Plaza de las Banderas, a las 6:00 a. m., y continuará de 7:00 a. m. a 11:00 a. m. con After Brew en el área de la Playita y la Plaza V Centenario. Desde las 9:00 a. m., la Compañía de Jesús, en Calle 8, acogerá Panamá Vive el Turismo, organizado por la Autoridad de Turismo de Panamá con las presentaciones de Andrés Valiente y el folclore de Alma Mía.

Al mediodía la cita es en Sabores del Chorrillo que tiene Noviembre, sabores de mi patria, una jornada gastronómica que se extenderá hasta las 7:00 p. m., mientras que en el Mercado del Marisco tendrá La Ruta del Capitán de 1:00 p. m. a 5:00 p.m.

La música y las expresiones culturales ocuparán las plazas durante la tarde cuando en la Plaza Catedral se presenten Danza Sigwi Congalú, el Centro Educativo Bilingüe El Tecal, la Escuela de Ballet Elohim, Karen Lay y de la Alcaldía de Panamá, la Orquesta Son Cultura. Desde las 2:00 p.m. en el Baluarte Mano de Tigre, una Villa Navideña con una pista de patinaje sobre hielo y a esa misma hora, Plaza Herrera ofrecerá una Villa Navideña, emprendimientos y ambiente de temporada. A las 3:00 p. m., sale de la Calle de Las Molas el Tamborito de Callejón que invita al público a vestir de patria y desfilar al ritmo de las tradiciones.

En el Arco Chato habrá manifestaciones típicas y folclóricas de 4:00 p. m. a 6:00 p. m., mientras que la Calle de los Diablicos te esperan para la inauguración entre las 3:30 p. m. y las 5:30 p. m. La Plaza Bolívar tendrá un espacio creativo con espíritu navideño, con fotografías y degustaciones de 11:00 a. m. a 6:00 p.m., además de un DJ en vivo en Casa Blanca desde las 2:00 p. m.

La programación llegará a Calle 30 Este con Calidonia Vive, con una jornada de emprendimientos y presentaciones culturales y musicales desde la 1:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

El cierre de la jornada estará cargo de la Elite Band que e presentará a las 5:00 p. m. en la Plaza Catedral.

FUENTE: Alcaldía de Panamá.