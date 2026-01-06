Abren convocatoria para los cursos de verano en la Ciudad de las Artes

Hasta el próximo 10 de enero estará abierta la convocatoria para los cursos de verano que serán dictados en la Ciudad de las Artes, en áreas como artes plásticas, artes tecnológicas, música, danza, teatro, folklore, atención a la diversidad y multidisciplinas, informó el Ministerio de Cultura.

La entidad detalló, mediante un comunicado, que los cursos iniciarán el próximo 12 de enero y se dictarán en tres turnos: matutino, vespertino y nocturno. Finalizarán el 11 de febrero.

Los interesados en participar de alguno de los cursos deben llenar el respectivo formulario en los siguientes enlaces:

- Cursos de Artes Plásticas: https://forms.gle/AcJQtNXphdQEpHao6

- Cursos de Danza: https://forms.gle/1tjTRsZRrt6b88Ck8

- Cursos de Teatro: https://forms.gle/4xT9URcwQBN8BFD39

- Cursos Multidisciplinarios: https://forms.gle/ZegiNUGrfN5Y7DkJ6

- Cursos de Artes Tecnológicas: https://forms.gle/Ru1myGTwiTzmzSYL7

- Cursos de Folklore: https://forms.gle/6AvkBzvYMCpcSmZT7

- Cursos de Música y Atención a la Diversidad: https://forms.gle/AEQ41JWANKNum6UU9

MiCultura agregó que en el área de artes plásticas se desarrollarán clases de dibujo y pintura, arteterapia, confección de máscaras, esculturas de papel, historia del arte, modelado en arcilla y plastilina, puntillismo y pintura en botellas.

En materia de artes tecnológicas se incluye fotografía, diseño gráfico, diseño de modas y edición de videos. Por su parte, en danza se dictarán clases de ballet, belly dance, break dance, danza contemporánea, danzaterapia, expresión corporal, flamenco, jazz, pre-ballet, ritmos latinos, urbano, afro y hip-hop.

Las clases de folklore abarcan canto, saloma, grito, danza congo, danza y bailes tradicionales y Diablicos sucios. Mientras que en Música se ofrece iniciación musical, inicial a avanzado y niveles avanzados; todos en varios instrumentos.

En teatro se dictarán clases de actuación para cine y series, creación de personajes, doblaje y locución, dramaturgia, improvisación, maquillaje escénico, teatro de títeres, vestuario teatral, entre otros.

En multidisciplinas se desarrollarán clases de alfabetización digital, celumetraje, yoga, coordinación y producción de eventos artísticos, esgrima artística, mercadeo digital y branding.