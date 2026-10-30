Abel Aronátegui culmina su gestión al frente del Centro de Arte y Cultura de Colón

Abel Aronátegui culminó sus funciones como primer director del Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO), ubicado en las antiguas instalaciones del histórico Colegio Abel Bravo, con un balance de gestión que recoge los resultados alcanzados durante el proceso de apertura, consolidación y posicionamiento de este espacio cultural.

Al hacer un balance de su gestión, expresó que “me retiro con la satisfacción de haber contribuido a sentar las bases de un proyecto cultural de largo plazo para Colón. Nada de lo alcanzado hubiese sido posible sin el compromiso de un extraordinario equipo de trabajo y el apoyo de múltiples aliados institucionales, la cooperación internacional, el sector privado y la sociedad civil”.

El exdirector también agradeció el respaldo del presidente de la República, José Raúl Mulino; de la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera; de la secretaria general del Ministerio de Cultura, Ivis Moreno, así como de los equipos técnicos, administrativos y operativos que participaron en el desarrollo del proyecto.

Tras concluir su etapa al frente del CACCO, Aronátegui anunció que continuará su labor pública desde otros espacios, con énfasis en la cooperación internacional, la promoción de los derechos de los pueblos afrodescendientes y el trabajo comunitario en Colón desde la sociedad civil.

“He decidido dedicar esta nueva etapa a fortalecer mi participación en iniciativas de cooperación internacional, continuar impulsando la agenda de los pueblos afrodescendientes y profundizar mi compromiso con las comunidades colonenses desde distintos espacios de la sociedad civil. Seguiré trabajando por Colón y por Panamá, ahora desde nuevas plataformas de servicio y articulación”, indicó.

Según los registros administrativos, entre 2024 y 2026 el CACCO realizó 1,217 actividades culturales, artísticas, educativas y comunitarias, que acumularon más de 321,400 participaciones entre asistentes presenciales y beneficiarios de sus programas.

De acuerdo con las cifras presentadas, las actividades generaron una derrama económica estimada en más de B/. 9.09 millones para la provincia de Colón.