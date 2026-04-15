Una sentencia profesional

Algunas personas piensan que estudiar está sobrevalorado; sin embargo, están muy equivocadas. Siempre se puede aprender algo nuevo, ya sean técnicas novedosas o herramientas modernas para optimizar el trabajo que se realiza. Creer que se sabe todo es casi una sentencia de muerte profesional, pues el mundo cambia con tal rapidez que lo aprendido hace apenas un año puede haber quedado desfasado. De ahí la importancia de adquirir o refrescar conocimientos con frecuencia; esto no solo actualiza el perfil, sino que ayuda a resolver problemas de forma diferente.