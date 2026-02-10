Un recordatorio importante

Cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Más que una efeméride, esta fecha es un recordatorio para impulsar la participación femenina en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como para cerrar la brecha de género y romper los estereotipos que limitan el acceso a estos campos.

En Panamá, muchas mujeres han roto paradigmas y se han atrevido a ser pioneras en investigaciones innovadoras; por ello, es fundamental que más jóvenes se interesen por estas carreras.