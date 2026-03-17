Un país sin cultura vial

Cada vez que uno sale a la calle se repite la misma escena: autos estacionados sobre las aceras y peatones obligados a caminar en la vía para poder pasar. Parece un detalle menor, pero dice mucho de la cultura vial que todavía le falta a los panameños construir. Las aceras pensadas para caminar con seguridad, terminan convertidas en estacionamientos improvisados.

Entonces el peatón que es niño, adulto mayor o cualquiera queda expuesto al tráfico. No solo es un problema de normas, también de costumbre donde se apoderan de los espacios libres de seguridad.