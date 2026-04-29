Las compras por redes sociales son una ruleta rusa; no solo funciona fiarse de la cantidad de seguidores, los comentarios en las publicaciones o la interacción con la comunidad.

En los últimos días, he visto publicaciones de personas quejándose de cuentas que “parecían confiables” para adquirir algún producto o servicio, pero que, al acercarse la fecha de entrega o de realización del servicio, desaparecían como por arte de magia con el abono de su lado, dejando a la gente en el limbo y estafada. Lo peor es que es todo un tema colocar una denuncia ante las autoridades; esto es algo que se debe mejorar.