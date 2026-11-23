Por más que hay leyes que protegen a las mascotas domésticas, perros y gatos siguen sufriendo maltrato a manos de sus dueños. Muchos de ellos los compran o adoptan, pero no son capaces de ofrecerles los cuidados que necesitan.

Los dejan amarrados a la intemperie, expuestos al sol y a la lluvia, sin comida ni agua. Las fundaciones encargadas de protegerlos y reubicarlos no se dan abasto porque son muchos casos. Lo que se necesita es que la gente tome conciencia y entienda que son seres vivos que necesitan amor.