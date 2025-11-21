Cotilleo sin pesar

¿Se perdió la privacidad?

¿Se perdió la privacidad?
Zulema Emanuel
21 de noviembre de 2025

Es impresionante cómo algunas personas utilizan las redes sociales para contar sus problemas privados a miles de desconocidos que no saben quiénes son ni el contexto de su situación.

X es la red favorita para este tipo de publicaciones. Al entrar a la app, uno se topa con hilos de sucesos tan personales que surge la pregunta: ¿es falta de filtro o la privacidad se ha perdido?

Y, además, se molestan cuando son criticados o reciben comentarios desfavorables. Considero que esa necesidad de generar contenido a cualquier costo es digna de ser atendida por un especialista en psicología.