No todo puede ser “likes”

Hay creadores de contenido que hacen y publican lo que sea con tal de ganar “likes” y exposición, no importa si su actuar va en contra del buen juicio o de los valores morales.

Lo peor es que hay gente que los aplaude y está a favor de esas publicaciones, ya sea para burlarse, crear memes o simplemente porque comparten la misma ideología.

Pienso que no todo se debe publicar en las redes y, como dijo una asesora de imagen hace unos días, a veces hay ideas que no deben salir de la cabeza y deben quedarse ahí, “en cadena perpetua”.