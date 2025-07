No tienen licencia para ofender

Algunos individuos se escudan en el anonimato de las redes para escribir comentarios altisonantes a personas que ni siquiera conocen y que no son capaces de repetirlos si se las encontraran por la calle.

No entienden que tener un perfil en estas plataformas no les da el derecho de insultar a otros, ni tampoco tienen licencia para ofender. Hay que ser respetuosos y meditar antes de comentar. Cuando uno lee todo lo que dicen ciertos ciudadanos se pregunta qué pensaban al escribir eso. Que después no les pase lo de la actriz española Karla Sofía Gascón, criticada por publicaciones antiguas.