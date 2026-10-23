No se puede juzgar desde lejos

Los pronunciamientos de las asociaciones santeñas sobre la suspensión de desfiles en distintas áreas han generado críticas, pero pocos se detienen a pensar en sus razones. Si sus pueblos y familiares están entre los afectados por el sismo, también tienen derecho a decidir no celebrar.

No se trata de paralizar las festividades, sino de respetar el sentir de quienes atraviesan momentos difíciles. Antes de juzgar desde la ciudad, hay que entender que no todos conocen de cerca la realidad que viven estas comunidades y que la empatía también debe estar presente.