No saben gestionar sus emociones

A diario somos testigos en redes sociales de altercados en diversos escenarios: conductores involucrados en colisiones, incidentes en paradas de buses o, con el reciente inicio del año escolar, riñas a la salida de los planteles.

Muchas de estas situaciones surgen por la incapacidad de gestionar las emociones, lo que deriva en comportamientos impulsivos y dificultad para relacionarse, sin medir las consecuencias legales o personales de dichos actos.

Si bien es natural sentir frustración, ira o decepción, estos sentimientos no deben nublar el juicio ni dictar nuestra conducta en público.