No es un relajo ni juego de niños

Se le debe prestar más atención al tema del bullying en las escuelas, pues no se trata de un relajo ni de un juego de niños. Cada día se escuchan de más casos de acoso escolar y, más que salir a juzgar a los profesores o a padres de familia, se necesita con urgencia activar una campaña de prevención y concienciación en todos los planteles.

Este esfuerzo debe ser reforzada por los acudientes en casa, ya que el respeto hacia los demás un pilar de la crianza. No se deben subestimar los recientes sucesos reportados en el país; todos debemos aportar.