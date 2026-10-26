Niños a la espera de una casa

En momentos de crisis, la atención no debe quedarse solo en lo superficial. Brindar un techo seguro y cubrir las necesidades básicas es fundamental, pero también lo es cuidar la salud emocional, especialmente la de los niños, quienes necesitan sentirse protegidos en medio de tanta incertidumbre.

Ofrecerles juegos, espacios seguros y acompañamiento también debe ser parte de la respuesta del Gobierno. Diciembre se acerca y, mientras muchos niños esperan abrir sus regalos, otros aún no saben qué les depara el futuro ni si tendrán una casa.