¿Los antivalores ganan terreno?

Me rehúso a creer que los antivalores están ganando terreno en nuestra sociedad y que cada vez hay más personas que actúan desde sus necesidades individuales, sin importarles las normas de convivencia.

Pienso que, más que un problema de las nuevas generaciones se trata de una responsabilidad de los adultos, quienes debemos preocuparnos por inculcar en los más jóvenes los valores que nos enseñaron. Es increíble escuchar a chicos decir que no le cederán el asiento a un adulto mayor en el transporte público porque ellos se sentaron primero; eso es una verdadera vergüenza.