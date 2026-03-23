Leer desde niños cambia el futuro

La lectura debería enseñarse y motivarse desde los primeros años que los niños ingresan a la escuela. Cuando a un niño se le acerca a los cuentos y a los libros desde pequeño, no solo aprende a leer, también aprende a imaginar, a comprender a los demás y a desarrollar sus valores.

Por eso es importante que en las aulas se mantenga viva esa conexión con las historias. Iniciativas como las que impulsa Carlos Fong recuerdan que fomentar la lectura no es solo tarea de escritores y literatos, sino también de maestros, familias y de toda la sociedad.