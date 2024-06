Las vacunas sí salvan vidas

Las muertes por influenza en los últimos días han alarmado a las autoridades de salud, que por más llamados que hacen, un grupo de la población decide ignorar, pues aseguran curarse con jengibre y demás remedios que tal vez les ayudan si el virus no es muy fuerte, pero ¿qué pasa con aquellos cuyas defensas están muy bajas? A estas alturas de la vida, tras una pandemia y muchos virus respiratorios fuertes, no podemos darnos el lujo de creernos inmortales ante el peligro. La vacuna no evitará que enfermes, pero sí que mueras.