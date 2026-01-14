Cotilleo sin pesar

Las peleas son innecesarias

Las peleas son innecesarias
Zulema Emanuel
14 de enero de 2026

Este fin de semana se desarrollará en Las Tablas el Desfile de las Mil Polleras; sin embargo, previo al evento, se ha dado una serie de discusiones y descalificaciones en redes sociales que en nada ayudan a visibilizar este tradicional encuentro.

Muy bien lo ha explicado la productora experta en folclore, Elena Llorach: la “policía folclórica” no existe. Tampoco existe un reglamento único para lucir nuestra indumentaria típica; lo que sí hay son manuales de sugerencias, basados en la tradición y las costumbres, sobre cómo lucir algunas variantes. Pelear en redes por cómo usar una pollera es innecesario.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR