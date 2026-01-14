Las peleas son innecesarias

Este fin de semana se desarrollará en Las Tablas el Desfile de las Mil Polleras; sin embargo, previo al evento, se ha dado una serie de discusiones y descalificaciones en redes sociales que en nada ayudan a visibilizar este tradicional encuentro.

Muy bien lo ha explicado la productora experta en folclore, Elena Llorach: la “policía folclórica” no existe. Tampoco existe un reglamento único para lucir nuestra indumentaria típica; lo que sí hay son manuales de sugerencias, basados en la tradición y las costumbres, sobre cómo lucir algunas variantes. Pelear en redes por cómo usar una pollera es innecesario.