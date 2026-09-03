Las “panaceas milagrosas”

Las redes sociales están llenas de charlatanes y personas que afirman ser expertas en temas de salud, pero sin ningún título o estudio que las respalde. Aprovechan estas plataformas para llegar a miles de incautos que creen que sus remedios caseros los ayudarán a curarse del cáncer, la hipertensión arterial, la obesidad o cualquier otra enfermedad.

La realidad es que estas “panaceas milagrosas” no funcionan por arte de magia ni aplican para cualquier persona.

He sabido de pacientes que dejan de tomar sus medicamentos guiados por esos “consejos” de TikTok, una práctica peligrosa.