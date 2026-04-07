Las “novelitas” de frutas

Las redes sociales están inundadas de “novelitas” de frutas, animales y hasta de bebidas, todas creadas con inteligencia artificial. Estos contenidos reúnen los componentes ideales para enganchar a la audiencia: drama, conflicto y humor, abordando temas complejos como la infidelidad, el abandono, el ego y las relaciones tóxicas.

Aunque muchas de estas historias carecen de filtros, es innegable que han captado la atención debido a que sus temáticas reflejan situaciones reales; sin embargo, existe un sector que considera este contenido preocupante y lo cataloga como “dopamina barata”.