Las estafas con IA

Cada vez son más las personalidades, tanto locales como internacionales, que advierten a sus seguidores que no crean todo lo que ven en internet ni en las redes sociales.

Esto se debe a que utilizan su imagen de forma fraudulenta, mediante inteligencia artificial, para promover negocios, medicinas, paquetes de vacaciones, casas, productos variados y más. Lo peor es que en la mayoría de los casos, quienes siguen estas recomendaciones terminan estafados; por ello, deben recordar que lo que parece “muy bueno” suele ser peligroso.