Las canciones con temas escolares

Circula el video de una joven que critica las letras de las canciones del hijo de un reconocido artista porque tratan de temas relacionados con la escuela.A mí me pareció interesante su propuesta, me hizo recordar los tiempos de Servando y Florentino, Salserín, Salsa Kids y otros artistas que, en sus inicios, sus melodías describían amores juveniles, con citas en papel y alusiones a romances que florecían en la escuela, sin caer en lo vulgar ni en la chabacanería. La vida se trata de etapas y a medida que uno madura, la música y lo que escuchamos va cambiando.