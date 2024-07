Las cámaras de vigilancia son urgentes

En los últimos meses, en el Camino real de Betania, solo entre el parque y el IPHE, han robado computadoras de autos, piezas y hasta los carros mismos; los vecinos suman cerca de 30 casos. Lo peor, la estación de Policía está a escasos metros, ni siquiera kilómetros y no se dan por enterados, no hacen rondas y solo llegan en la mañana a tomar notas, sin ningún resultado. Esperemos que con esta nueva administración los policías se pongan en algo, porque la gente está por pensar que saben quiénes son y por esto no hacen nada al respecto.