La tradición panameña no se detiene

Panamá mantiene viva su herencia cada vez que una pollera brilla, un tambor suena o una carreta recorre las calles con orgullo. En todo el país, las tradiciones siguen creciendo gracias a generaciones que no solo las respetan, sino que las reinventan sin perder su esencia. Jóvenes y adultos se encuentran en la misma música, en los mismos bailes y en los mismos sabores que cuentan nuestra historia.

En un mundo que cambia rápido, Panamá apuesta por recordar nuestra cultura que no se apaga: se comparte, se celebra y se defiende todos los años.