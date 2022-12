La revisión debe ser más enérgica

El Minsa y todos los organismos que regulan la manipulación de alimentos deben ser más enérgicos con su vigilancia. Hay varios supermercados de renombre que no guardan para nada el cuidado y la salubridad de sus alimentos, sobre todo en esa comida que ofrecen hecha, que he visto vencida o podrida. Sí, así como nos hemos escandalizado por animales en una panadería, deberíamos estar igual de pendientes de los sitios en los que compramos el resto de nuestros productos. Acondicionador de aire no es sinónimo de limpieza.