La mala educación en sitios públicos

Hay gente que piensa que cuando se encuentra en zonas de restaurantes, parques y hasta en el Metro, está en una extensión de su casa. Por ejemplo, suben los pies a las sillas cercanas cuando están en un área de comidas, sin importarles que ocupen un espacio extra mientras otras personas buscan dónde sentarse. Asimismo, cuando están en los parques se acuestan en las bancas, impidiendo que alguien más pueda disponer de ellas; y ni hablar de los que se recuestan por completo en las barras de sujeción del metro. Todas estas acciones son muestra de una gran falta de educación en la que incurren, por igual, grandes y chicos.