La falta de cordura empañó la fiesta

No faltaron las peleas en las celebraciones de Carnaval en todo el país. Aunque suene increíble, resulta bochornoso ver a jóvenes, mujeres y hombres irse a los golpes por no saber controlar su temperamento ni entender cuándo es mejor dejar pasar las cosas.

Hay quienes creen que la violencia es la mejor solución, pero no es así. Necesitan reflexionar y aprender que la ira no debe apoderarse de ellos; deben pensar con la cabeza fría.

Ojalá en este último día de fiesta se comporten y traten de disfrutar sin enfrascarse en conflictos.