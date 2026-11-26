Siempre hemos escuchado la frase “querer es poder”; sin embargo, hay ocasiones en que a la primera dificultad nos desalentamos y decidimos “tirar la toalla”, pero hay gente que, a pesar de sus dificultades físicas y demás problemas, no se rinde y decide seguir adelante.

Esa es la vibra que proyecta el grupo panameño “Las Chicas Malas de la Salsa”, cuyas integrantes aseguran que “la edad es solo un número” y, aunque su nombre se debe a que siempre tienen una dolencia física, eso no las limita para animar al público a bailar y disfrutar de un gran espectáculo.