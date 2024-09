La conversión y la música popular

Muchos artistas cristianos han decidido no vivir más esa vida de apariencia, que solo les genera dinero, pero que en el fondo no les da más que soledad. Daddy Yankee ha sido uno de los últimos artistas que, en la cima del éxito secular, como si ya tuviera un plan de escape, dio por cerrada una etapa. Al igual que Yankee, Eddy D, Farruko, Héctor “El Father”, quien hasta tiraba dinero en sus conciertos. Pero no nos vayamos muy lejos, El General, en Panamá, también lo hizo. Y nadie debe criticar, estas personas han vivido lo suficiente para decidir.