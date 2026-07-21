La basura en sitios turísticos es un problema al que se le debe prestar atención. El fin de semana estuve en Punta Chame, en el área donde salen las lanchas hacia la isla Otoque, y me sorprendió que en un lugar tan bonito hubiera botellas, latas, envases de foam, galones de detergente, vasijas de helado, entre muchos otros residuos. Ese escenario se repitió en la playa que visitamos cerca de Otoque.

Más que realizar jornadas de limpieza, se necesitan campañas de concienciación, mejorar la recolección de los desperdicios y aplicar multas enérgicas a quienes hagan una mala disposición de la basura.