Hay que cuidar el entorno

El problema de la basura es algo a lo que debemos prestarle más atención. Es increíble la cantidad de “pataconcitos” que se forman en diferentes partes de la ciudad capital, justo después de que pasa el camión recolector de desechos. Esto también ocurre en algunos sitios turísticos; la gente visita lugares paradisíacos, pero no tiene la conciencia de que debe dejar el lugar tal y como lo encontró.

Es un tema de educación y de cambio de mentalidad, ya que, con pequeñas acciones, como disponer correctamente de la basura, podemos contribuir al cuidado del ambiente.