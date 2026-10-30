Halloween se vive con estilo

Halloween volvió a llenar las redes sociales de creatividad con las recreaciones de artistas y figuras públicas nacionales e internacionales. Desde Scooby-Doo y La Bella y la Bestia hasta Elastigirl junto a Baby Parr y Los Picapiedra, cada quien apostó por un estilo diferente para destacar en esta celebración.

Cada uno demostrando cómo Halloween es una oportunidad para jugar con la imaginación, compartir momentos y conectar con sus seguidores. Este año con ideas que le dan un giro a la tradición y convierten los disfraces en parte del espectáculo digital.