¿Ha bajado el nivel?

Con frecuencia se hacen comparaciones sobre cómo eran las cosas antes y cómo se dan ahora en diferentes campos.

Por ejemplo, en la música siempre se critica que se haya ‘desvirtuado’ el arte de componer y que las letras actuales sean explícitas y vulgares.

En el ámbito de la televisión y la radio, se habla de los estrictos estándares que existían hace 10 o 15 años para aparecer en pantalla o tener acceso a un micrófono; antes, la persona debía ser versada en diversos temas, mientras que ahora se percibe una disminución en el nivel. ¿Será verdad o es solo una transformación?