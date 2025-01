Da tristeza recorrer sitios turísticos del país y encontrarse con mini pataconcitos o basura regada durante el trayecto. Es verdad que las autoridades deben velar por este tema; sin embargo, como ciudadanos también podemos colaborar.

Una de las maneras es no arrojar desechos a la calle, aunque vea un montón de basura regada, porque la excusa es que, si ya hay desperdicios en una esquina, se puede arrojar más. Ese no debería ser el norte, la idea es eliminarlos, no dejar que se perpetúen. Este es un tema cultural y de educación.