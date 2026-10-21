Encrucijada: cancelar, posponer o donar

Un sinnúmero de eventos han sido cancelados en los últimos días debido a las secuelas que ha dejado el sismo del 9 de octubre. Sin embargo, hay que analizar que el país no se pone a andar solamente con donaciones, sino con obras y productividad.

Aunque se debe guardar respeto por quienes lo perdieron todo, se debe reactivar la economía circular.

Los pequeños empresarios son quienes más recienten la cancelación de eventos. No podemos ponerle el freno a la industria del entretenimiento porque de ello también dependen miles de familias.