Cotilleo sin pesar

Empieza la fiesta del cine

Empieza la fiesta del cine
Zulema Emanuel
09 de abril de 2026

Hoy arranca la esperada edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá), una verdadera vitrina de sueños donde los cineastas brillan con luz propia y el público se rinde ante la magia de sus historias. La emoción no se queda solo en las pantallas; además de una impresionante cartelera con 40 películas, los amantes del séptimo arte tienen una cita imperdible con el conocimiento. Talleres, charlas magistrales y el “Día de Industria”, que se celebra hoy en la Ciudad de las Artes, prometen transformar la manera en que vemos y se crea cine.

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Panamá
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