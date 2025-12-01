Empezó la temporada navideña

Hoy comienza oficialmente la temporada navideña y en todo el país se realizarán diversas actividades culturales y artísticas para celebrarla, muchas de ellas con entrada gratuita.

La agenda de sitios como el Parque Omar y los diferentes museos ofrecen espacios interesantes que incluyen encendidos de arbolitos, mercaditos navideños, presentaciones con villancicos y conciertos con clásicos de Navidad.

De igual forma, los teatros presentarán obras alusivas a la época, como “El Cascanueces”, que tendrá funciones a partir del 4 de diciembre en el Teatro Nacional. Solo hay que estar atentos y disfrutar del espíritu navideño.