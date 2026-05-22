El doble discurso

La escena artística cristiana se sacudió ayer luego de los mensajes que envió el grupo Tercer Cielo a la cantante Lilly Goodman, en los que le pedían reconocimiento por el trabajo que hicieron para ella en la producción de varias de sus canciones.

Muchos estuvieron pendientes y opinaron sobre la situación, ya que, por un lado, el dúo dominicano afirmaba que “la gloria es de Dios”, pero, por el otro, querían reconocimiento y gloria para ellos mismos. Pienso que uno debe ser consecuente con lo que dice y hace; no puede haber un doble discurso porque se desvirtúa el mensaje.