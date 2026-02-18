El ayuno digital

Hoy comienza la Cuaresma, un tiempo de reflexión, ayuno y conversión previo a la Pascua. Antes, la tradición se centraba en las restricciones alimenticias, como evitar la carne y optar por el pescado; sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy se habla del ayuno digital.

La propuesta es sencilla, pero desafiante: reducir o eliminar durante 40 días el uso de redes sociales, videojuegos, series y aplicaciones de mensajería para desconectarse y volver a lo esencial. No se trata solo de apagar el celular, sino de entrar en un proceso de introspección, escuchar la Palabra de Dios y meditar.