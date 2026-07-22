Demasiado “hate” en redes

La violencia digital está en su punto máximo, y no solo por la final del Mundial de Fútbol. Hay gente a la que todo le molesta y expresa su frustración en redes insultando, burlándose y criticando a otros.

Se les olvida que estas plataformas son un punto de encuentro social donde las personas pueden debatir, pero con responsabilidad y respetando la opinión de los demás.

En los últimos días he visto cómo algunos, para evitar la confrontación y las discusiones, prefieren eliminar sus publicaciones. Eso no debería pasar, hay que saber convivir en el ámbito virtual.