Cotilleo sin pesar

Caso marca un precedente

Caso marca un precedente
Zulema Emanuel
10 de abril de 2026

La retención de una creadora de contenido esta semana en el país sienta un precedente y es una muestra de que se debe cuidar lo que se comunica. Existe la falsa creencia de que poseer una cuenta en redes sociales otorga libertad para insultar o denigrar a otros sin enfrentar consecuencias legales. Si bien todos tenemos derecho a opinar, debemos hacerlo con respeto y empatía, cuestionándonos cómo nos sentiríamos si esas expresiones se dirigieran a nosotros o a un ser querido.

El problema fundamental no radica en el acto de hablar, sino en el contenido.

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Panamá
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