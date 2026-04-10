Caso marca un precedente

La retención de una creadora de contenido esta semana en el país sienta un precedente y es una muestra de que se debe cuidar lo que se comunica. Existe la falsa creencia de que poseer una cuenta en redes sociales otorga libertad para insultar o denigrar a otros sin enfrentar consecuencias legales. Si bien todos tenemos derecho a opinar, debemos hacerlo con respeto y empatía, cuestionándonos cómo nos sentiríamos si esas expresiones se dirigieran a nosotros o a un ser querido.

El problema fundamental no radica en el acto de hablar, sino en el contenido.